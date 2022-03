Man vrijgesproken van poging doodslag op ex: “Geen objectieve elementen”

Het koppel leerde elkaar kennen toen ze nog tieners waren. Het meisje ging in die periode mee in de streng islamitische leer die de man volgt, liep vanaf 17 jaar gesluierd rond en trad op 18 jaar al in het huwelijk. Uit dat huwelijk werden drie kinderen geboren, maar na enige tijd ging het koppel uit elkaar, waarna een verblijfsregeling voor de kinderen werd getroffen. Op 28 juni 2018, toen de kinderen bij de vader verbleven, trok de moeder naar hun school in Zemst, met cadeautjes voor de verjaardag van de oudste dochter. Toen ze merkte dat de twee jongste kinderen wel op school waren, maar de dochter in de auto van de vader was achtergebleven, sprak ze hem daarop aan. De man zou haar echter genegeerd hebben, in zijn wagen gestapt zijn en achterwaarts weggereden zijn, terwijl zijn ex nog achter de wagen stond. Volgens de vrouw kon ze ternauwernood opzij springen. Volgens de verdediging van de Mechelaar stond de vrouw niet achter, maar naast de wagen en was er van poging doodslag geen sprake. De rechtbank stelde vast dat er pas maanden na het incident een onderzoek was geopend en dat er van het gebeuren slechts één getuige was. In die omstandigheden waren er onvoldoende objectieve elementen om de man te veroordelen, oordeelde de rechtbank.