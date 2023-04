Man ‘verkent’ geparkeerde wagen: “Kleingeld en snoep”

Tevreden met de toekomsti­ge Brusselse ring? Binnenkort kan u uw mening geven over optimalisa­tie snelweg

De Vlaamse regering heeft het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan over de herinrichting van het noordelijk deel van de Brusselse ring voorlopig vastgesteld. En dus is het binnenkort aan u. Via een openbaar onderzoek zullen burgers namelijk hun mening over de herinrichting van de snelweg kunnen geven. Maar welke plannen liggen er weer op tafel?