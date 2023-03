Man uit BMW geplukt met drugs in jaszakken

In de nacht van 25 op 26 januari zag een buurtbewoner hoe de man in een niet-slotvaste BMW was gekropen. Hier had hij een plastic zak met wat kleingeld en snoep meegenomen. De politie kwam ter plaatse en kon hem als het ware uit de wagen plukken. In zijn jaszakken werd 1 gram cocaïne en een XTC-pil aangetroffen. Bovendien bleek hij al eens een werkstraf gekregen te hebben. Daarom vorderde het parket nu 12 maanden cel voor de diefstal en 3 maanden voor het drugsbezit. Uitspraak op 5 april.