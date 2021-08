Man steekt twintiger neer die hem nog geld moet voor uitgevoerde werken

Regio Halle-Vilvoorde Corona zorgt voor kwart minder inbraken in Hal­le-Vilvoorde

25 juli Het aantal inbraken en pogingen tot inbraken in het arrondissement Halle-Vilvoorde is in het eerste semester van 2020 met 27 procent afgenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) kon opvragen.