Man rijdt twee maal in op agenten: “Doofde lichten om te ontkomen”

Mechelen Illegaal riskeert 18 maanden cel voor diefstal van fietszadel

De diefstal van een zadel en de diefstalpoging van een aantal fietsen aan het station in Mechelen kan een jonge illegaal uit het Brusselse een celstraf opleveren van 18 maanden effectief. Vandaag moest hij zich voor de feiten komen verantwoorden. Deze dateren van 13 oktober dit jaar. De politie van Mechelen-Willebroek was toen getuige van de diefstal. Zij werden kort ervoor gealarmeerd door een getuige. Bij zijn arrestatie beweerde de man minderjarig te zijn, maar omdat hij recent ook nog werd veroordeeld in Brussel en er toen een botscan was uitgevoerd, bleek hij meerderjarig te zijn. Veel kon hij zich niets meer herinneren van de diefstal en diefstalpoging. Zijn advocate vroeg op zitting een straf met uitstel.

12 december