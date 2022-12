Koppel veroordeeld voor heling en drugshandel: “45 XTC-pillen, 160 gram speed, en 130 gram cannabis”

Het koppel werd in 2017 in Zemst tegengehouden omdat ze rondreden in een wagen waarop twee verschillende nummerplaten boven elkaar gemonteerd waren. Beide nummerplaten waren opgegeven als gestolen, en ook de wagen zelf bleek gestolen. Bij een huiszoeking in de flat waar het koppel verbleef, stootte de politie vervolgens op 45 XTC-pillen, 160 gram speed, en 130 gram cannabis, naast enkele vuurwapens, en een hoop gsm’s, flatscreens, camera’s, en juwelen die ook afkomstig waren van diefstallen. Op hun beide gsm-toestellen werden berichten gevonden over de verkoop van drugs, en over de verkoop van gestolen goederen. Het parket kon hen niet linken aan de diefstallen zelf, maar wel aan heling. Het parket vorderde vorige maand twaalf maanden cel tegen de vrouw en 30 maanden tegen de man. Die laatste was immers al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten en diefstallen.