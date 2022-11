Koppel betrokken bij heling en drugshandel: “Om drugs te kunnen gebruiken gestolen waar verkocht”

Het koppel werd in 2017 in Zemst tegengehouden omdat ze rondreden in een wagen waarop twee verschillende nummerplaten boven elkaar gemonteerd waren. Beide nummerplaten waren opgegeven als gestolen, en ook de wagen zelf bleek gestolen. Bij een huiszoeking in de flat waar het koppel verbleef, stootte de politie vervolgens op 45 XTC-pillen, 160 gram speed, en 130 gram cannabis, naast enkele vuurwapens, en een hoop gsm’s, flatscreens, camera’s, en juwelen die ook afkomstig waren van diefstallen. “Op hun beide gsm-toestellen werden berichten gevonden over de verkoop van drugs, en over de verkoop van gestolen goederen”, zei het parket. “We kunnen hen niet linken aan de diefstallen zelf, maar hier is wel duidelijk sprake van heling.” Het parket eiste twaalf maanden cel tegen de vrouw, een 30 maanden tegen de man. Die laatste was immers al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten en diefstallen. “Mijn cliënt zat in die tijd in een moeilijke periode”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Hij had geen inkomen en gebruikte drugs. Om zelf te kunnen gebruiken, is hij dan maar beginnen verkopen. Ook de feiten van heling worden niet betwist, hij wist maar al te goed dat die spullen geen legale oorsprong hadden. We vragen een milde straf.” Uitspraak op 20 december.