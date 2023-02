Komt er dan toch een afsluiting langs jaagpad aan Zenne? “Herhaling van tragisch ongeval vermijden”

Steenokkerzeel/Zemst/Kampenhout “We doen meer dan dieven vangen en boetes uitschrij­ven”: politiezo­ne KASTZE wil via podcast connectie met burger opzoeken

Politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) is met een podcast gestart om dichter bij de burgers te staan. Deze week verscheen al de tweede aflevering van ‘PODKASTZE’. “We merken dat we steeds minder burgers bereiken en daarom moesten we ‘out of the box’ denken”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen.

9 februari