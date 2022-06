Komend weekend kunst spotten tijdens Kunstenaarsroute

Hofstade Pootje baden in zwemvijver domein Sport Vlaanderen Hofstade? Tot uur aanschui­ven aan ingang op piekmoment

Wie zaterdagmiddag verkoeling wilde zoeken in de zwemvijver in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade moest geduld hebben. Aan de ingang was het om 14 uur maar liefst een uur aanschuiven geblazen. Het domein is met 6.000 zonnekloppers volzet. Alles verloopt er wel vlekkeloos.

18 juni