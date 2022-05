Knaldrang op Weerdse Bierfeesten: “Ene record na andere gesneuveld”

WeerdeBijna 10.000 bezoekers, 152 vaten pils erdoor en 1.250 borden spaghetti in anderhalf uur tijd verkocht: de 37ste editie van de Weerdse Bierfeesten gaat als recordeditie de geschiedenisboeken in. De organisatie kan het enkele dagen na het festival nog steeds niet geloven. “Zaterdagochtend moest tien man in allerijl rondrijden omdat we toen al bijna doorheen onze voorraad zaten”, klinkt het.

Na twee jaar zonder Weerdse Bierfeesten – het coronavirus, weet u wel – was het festival langs de Ketelveldweg in Weerde afgelopen weekend eindelijk aan de 37ste editie toe. Om met een knal terug te keren, koos de organisatie ervoor om een derde dag toe te voegen. Donderdagavond werden de Weerdse Bierfeesten dan ook op gang getrapt met een show van stand-upcomedian Alex Agnew. “Die avond was met 600 bezoekers al heel snel uitverkocht”, zegt Stijn Bauters, één van de organisatoren. “Maar wat vrijdag gebeurde, was pas echt ongezien.”

Prachtig weer

“Onze kindernamiddag was vanaf de opening om 14 uur een regelrecht succes. Dankzij de pedagogische studiedag in de school in Weerde liep onze weide al vroeg goed vol. Door het prachtige weer bleven gezinnen ook veel langer dan normaal plakken en dat was ook bij onze spaghettislag merkbaar. In amper anderhalf uur tijd gingen maar liefst 1.250 borden spaghetti over de toonbank. 140 meer dan het vorige record en dat in een kortere tijdspanne. Over de hele vrijdag gespreid mochten we maar liefst 4.800 man verwelkomen. Een absoluut record.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Les Truttes was vrijdagavond een echte publiekstrekker. © Dieter Nijs

Quote Aan wat we dit succes te danken hebben? Het mooie weer speelde uiteraard in ons voordeel, maar het was overduide­lijk dat mensen na twee coronaja­ren ontzettend blij waren dat ze weer buiten mochten komen Stijn Bauters

En dat had zo zijn gevolgen, bleek zaterdagochtend. “Door de enorme massa op vrijdagavond, mede dankzij publiekstrekker Les Truttes, zaten we nog voor de start van onze hoogdag door de voorraad frisdrank, hamburgers, frieten en toiletpapier heen”, aldus Stijn Bauters. “Daarom organiseerden we een spoedvergadering en werd beslist om tien man uit te sturen om inkopen te doen. Nooit eerder hadden we dit meegemaakt.”

152 vaten

Ook zaterdagavond werd een topavond, waardoor de organisatie over het hele weekend gespreid bijna 10.000 bezoekers verwelkomde. “Dat recordaantal bezoekers vertaalde zich ook in het drankverbruik (lacht)”, vertelt de medeorganisator nog. “In totaal gingen er maar liefst 152 vaten pils door. Dat zijn er veertig meer dan het vorige record in 2016. Aan wat we dit succes te danken hebben? Het mooie weer speelde uiteraard in ons voordeel, maar het was overduidelijk dat mensen na twee coronajaren ontzettend blij waren dat ze weer buiten mochten komen.”

Ondanks de grote volkstoeloop waren er geen incidenten. Inmiddels geraakte al bekend dat de 38ste editie op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei zal plaatsvinden. “De evaluatie van afgelopen weekend moeten we nog maken, maar mogelijk zorgen we ook volgend jaar voor iets extra’s, al moeten we nog bekijken wat er mogelijk is”, besluit Stijn Bauters.

LEES OOK:

Volledig scherm © Dieter Nijs

Volledig scherm © Dieter Nijs