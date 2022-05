Kasteel Diependael na klein jaar verkocht: toekomstige bestemming nog niet gekend

Een klein jaar later is het kasteel nu wel verkocht. Of de vraagprijs van 1,65 miljoen euro neergeteld werd, is niet duidelijk. Ook is het voorlopig nog niet bekend wie de nieuwe eigenaar is en wat hij of zij van plan is met het monument. Vorig jaar liet Noël Neckebroeck nog weten dat de toekomstige eigenaar er ook een restaurant in zou kunnen openen, maar dat het kasteel ook als bedrijfsruimte of als woning gebruikt kan worden.