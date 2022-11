Kan jij horeca en cultuur met mekaar verbinden? Dan is uitbating eetcafé De Melkerij iets voor jou

Boortmeerbeek Brouwerij Haacht valt in de prijzen op Internatio­nal Beer Challenge

Op de International Beer Challenge in Londen, al meer dan twintig jaar een toonaangevende stem in de bierwereld, kon Brouwerij Haacht zilveren medailles wegkapen in vier categorieën. Vooral het SUPER 8-gamma viel in de prijzenpot.

