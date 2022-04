K3 en Baba Yega zakken in september opnieuw naar domein Sport Vlaanderen af

Sport Vlaanderen en Studio 100 slaan de handen dit jaar opnieuw in mekaar voor de K3 RUN&FUN in het domein in Hofstade. In de voor- en in de namiddag kunnen telkens 1.500 kinderen tussen 5 en 12 jaar oud deelnemen aan een loopevenement, waarna K3 de ochtend en Baba Yega de namiddag met een optreden afsluiten. In tegenstelling tot de corona-editie van vorig jaar kunnen andere kinderen nu wel een hele dag van het evenement genieten, want behalve de loopsessies valt er nog heel wat te beleven. Zo zullen de kinderen er kunnen dansen, judoën, roeien, klimmen, kickboksen en zoveel meer. In totaal zullen er op zondag 18 september 10.000 kinderen welkom zijn.