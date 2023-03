Jonge boeren trekken met tractoren naar lentereceptie N-VA en vragen minister Demir meer duidelijkheid over stikstofakkoord

“Aan de schoolpoort krijg ik voortdurend te horen dat we nu wel blij mogen zijn aangezien er een stikstofakkoord bereikt werd”, vertelt Sara, die een melkvee-, akkerbouw- en hoeveproductenbedrijf op de grens van Zemst met Grimbergen runt. “Maar is dat wel zo? We weten nog altijd niet wat er in het stikstofakkoord staat en het is ons dus een raadsel of we opgelucht mogen ademhalen. Daarom beslisten we met enkele jonge landbouwers om naar de lentereceptie van N-VA Zemst te trekken. ‘Grijp uw kans om minister Demir persoonlijk te ontmoeten’, viel er op de affiche te lezen. Dat was voor ons dan ook de uitgelezen kans om dat te doen. Het was een vreedzame actie, want geweld lost niets op.”