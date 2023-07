Jeugdhuisdief die op heterdaad betrapt wordt, probeert tervergeefs van politie te ontkomen door in Zenne te springen

Bewoners en handelaars geïsoleerd nadat schip tegen brug vaart: “Mijn klanten komen vooral van de overkant. Wat nu?”

“De brug ging zeker vier meter de hoogte in, net als de elektriciteitscabine”, zegt gemeentewerker Rudi Cools (51) die zag hoe een schip donderdagmiddag tegen de brug voer in Humbeek. De schade is enorm, evenals de impact voor het verkeer, de inwoners en handelaars. De meeste bewoners bevinden zich plots op een eiland en zijn geïsoleerd. Hoelang? Dat weet op dit moment niemand. Maar in een-twee-drie zal het niet opgelost zijn, zo leert ons een gelijkaardig ongeval vier jaar geleden.