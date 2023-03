Is er nood aan een spelotheek in Zemst? Inwoners beslissen mee

Een spelotheek is als een bibliotheek maar dan voor speelgoed. Je kan er met andere woorden speelgoed ontlenen. “Sporadisch kregen we al eens een individuele suggestie, maar een tijdje terug ontvingen we ook een concrete vraag naar een spelotheek van één van onze jonge inwoners”, zegt schepen van Welzijn Kathleen Goovaerts (N-VA). “We voelen wel iets voor het idee want via een spelotheek maak je een waaier aan speelgoed toegankelijk voor alle kinderen, ook voor zij die het thuis wat moeilijker hebben. Je kan er bovendien ook activiteiten organiseren en uitbreiden met de uitleen van babyspullen. Om na te gaan in hoeverre hier interesse voor is in Zemst, organiseren we een online bevraging.”