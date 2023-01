Inwoners Elewijt ondervinden hinder bij postbedeling, al ontkent bpost dat er probleem is

Onder meer vanuit de Rozemarijnstraat en de Molenbeekstraat in Elewijt kwamen berichten van bewoners over de manke postbedeling. Zo kreeg een bewoner van die eerste straat twee weken lang geen post tot ze plots alle brieven in één keer ontving. Daardoor waren enkele termijnen van betalingen al overschreden. Ook tijdschriften en de jaarkalender van afvalintercommunale Incovo worden te laat of helemaal niet geleverd en in sommige gevallen worden de brieven in de verkeerde straten gebust.