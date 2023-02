Inbrekers betrapt met huissleutel en...kerstverlichting: “Gekregen van een vriend”

Op 29 november merkten buurtbewoners dat de ruiten van een woning waren ingeslagen. Bovendien zagen ze twee verdachte personen wegwandelen waarna ze de politie verwittigden. Die kon de twee verdachten even verderop inrekenen in een bushokje. Zij bleken in het bezit van een snoer kerstverlichting en een huissleutel, die wonderwel bleek te passen op de woning waarvan de ruit was ingeslagen. Het duo beweerde dat ze daar enkel waren binnengedrongen om te overnachten. De eigenaars waren enige tijd eerder verhuisd naar Charleroi en waren al een tijdlang niet meer in de woning geweest, maar de politie trof er wel etensresten, lege flessen en een elektrisch vuurtje aan. “Die sleutel? Onbewust meegenomen”, klonk het tegen de politie. De kerstverlichting zou een cadeau van een vriend zijn geweest. De tweede verdachte bleef erbij dat hij enkel de woning was binnengedrongen om er te overnachten en had de vrijspraak gevraagd. “Jullie uitleg raakt kant noch wal”, oordeelde de rechter. “In de woning werd een lege doos voor kerstverlichting aangetroffen. Het is dus duidelijk dat jullie die gestolen hadden.”