Inbrekers betrapt in frituur: “Politiehond 1 verdachte uit bos gehaald”

Weerde/Bonheiden/Bornem Nick stapt Dodentocht voor pleegzoon met beperking: “Montano in ons gezin opnemen, was beste beslissing ooit”

Nick Vancayzele (46) uit Weerde stapt komend weekend de Dodentocht voor een goed doel: Villa Praline, het dagcentrum in wording voor zijn pleegzoon Montano (22) en andere personen met een beperking. “Mijn vrouw en ik waren een halfjaar van de schoolbanken toen we hem in ons gezin opnamen. Het was een stap in het ongewisse, maar de beste die we ooit hebben gezet.” Sponsoren kan hier.

11 augustus