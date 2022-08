Inbreker verplaatst zich met gestolen fiets

In de nacht van 28 op 29 juni werden bewoners van de Spiltstraat gewekt door het alarm van een geparkeerde wagen. Een man had getracht het raam te forceren maar dit was niet gelukt. Hierop was hij weggevlucht met de fiets. Ver was hij niet geraakt want een patrouille kon hem even later onderschappen. In zijn fietszak troffen ze verschillende flesjes parfum, bankkaarten en een laptop aan. Deze bleken afkomstig van soortgelijke diefstallen uit wagens die geparkeerd stonden voor woningen in Grimbergen en Zemst. Ook de vrouwenfiets waarop hij rondreed was gestolen. De man had meteen door dat ontkennen geen zin had. Zijn advocaat vroeg om een straf met uitstel voor het deel dat de ondergane voorlopige hechtenis overschrijdt. De rechtbank ging hier niet op in en gaf hem 12 maanden cel voor de diefstallen en 2 maanden voor het illegaal verblijf.