Inbreker veroordeeld dankzij zijn ‘opvallende geur’

grimbergen ‘Den Douwe’ knalt voor het eerst met ‘First Douwe Party’

Het is een weekend waar de Grimbergse jeugdhuizen, de jeugdraad en de mannen van Last Mamoet al even naar uitkijken. De eerste grote tweedaagse fuif in de omgebouwde koffiefabriek is een feit. Wie dit leest: je hebt nog tot 3 uur vannacht om je coronapas boven te halen en mee te gaan feesten.

7 november