IN BEELD: Weerdse bierfeesten opnieuw een groot succes

Politie contro­leert honderden voertuigen tijdens controleac­tie tegen drugsge­weld: “Bij twee personen werd drugs gevonden”

De politiezone Rivierenland heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote controleactie gehouden in én rond Mechelen. Het deed dat in zijn strijd tegen het drugsgeweld. Er werden in totaal enkele honderden voertuigen gecontroleerd.