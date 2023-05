Hondenclub KACEZ krijgt extra steun van gemeente

Bestuur Incovo trekt deze week zelf de werkhand­schoe­nen aan

De leden van de raad van bestuur van afvalintercommunale Incovo zullen elkaar deze maand niet alleen in de vergaderzaal treffen. Bij verschillende bestuurders bestond al langer de vraag om eens ingeschakeld te worden in de dagelijkse afval-activiteiten. Deze week wordt daar werk van gemaakt en zullen bestuurders als medewerkers meedraaien in het dagelijkse werk van Incovo.