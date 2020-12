Honden die twee guanaco’s doodbeten in Planckendael in beslag genomen

Maandag werden de drie betrokken honden en een vierde viervoeter op vraag van Karin Derua, burgemeester van Boortmeerbeek, opgehaald door het dierenopvangcentrum van Zemst. “De vier herders zaten in een verlaten serre, maar braken er vaak uit”, zegt Ferry Heikoop van het dierenopvangcentrum. “De burgemeester vond het niet meer veilig de honden te houden in een slecht afgesloten serre omdat ze vaak voor overlast zorgden in de buurt. Bovendien was de eigenaar al gekend toen de honden nog in Haacht zaten. De politie is daar meermaals moeten tussenkomen. Zo heeft de eigenaar zijn tuin veilig moeten maken zodat de vier honden niet meer konden ontsnappen. Nadien moest hij de woning verlaten, waarna de viervoeters in een verlaten serre in Boortmeerbeek werden ondergebracht.”