Homokoppel krijgt hallucinant briefje in bus: “Hou je gedeisd of maak je klaar om te vertrekken”

“Aan de vriendelijke persoon die ons huis passeerde, je bent iets verloren in onze brievenbus. Wel fijn om je werkdag zo te eindigen.” Dat bericht — vergezeld van een foto van een homofoob briefje — plaatste een homokoppel uit Elewijt woensdagavond op Facebook. Even voordien had het koppel het haatbriefje aangetroffen in de brievenbus. “Bende vuil homo’s. Keep low profile. Of maak je klaar om te vertrekken”, waren de hallucinante zinnen die er te lezen vielen. Het regende meteen verontwaardigde reacties op sociale media.