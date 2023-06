HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... Ken Verdoodt, die stalknecht Jan speelde in ‘Amika’? “Niemand zat langer in de schmink dan ik”

Wat te doen in regio Mechelen dit weekend: van feesten met MEROL in Puurs tot een frisse Netesprong in Lier

Heb je geen zin om thuis te blijven tijdens het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 juni? Wie niet weet waar naartoe, helpen wij graag verder met vijf tips uit Mechelen en omstreken. Van een frisse Netesprong in Lier over feesten met MEROL in Puurs-Sint-Amands tot het slotweekend van ‘Verborgen Parels’ in Mechelen: hier zijn onze weekendtips.