Heb jij een leuk idee voor de inrichting van een plekje aan het water? Dan kan je je voorstel vanaf dinsdag indienen

De gemeente Zemst selecteerde vier locaties waar inwoners mee kunnen denken over de invulling. Het gaat om de omgeving van de Gasthuishofweg in Hofstade, de Watermolenstraat in Weerde, de Molenbeekvoetweg in Elewijt en de hoek Kapelstraat-Larestraat in Laar. “Volgens ons kan er op die locaties iets leuks gedaan worden om er een aangename stopplaats bij wandel- en fietstochten van te maken of om er gericht naartoe te gaan om er tijd te spenderen”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “We hopen vooral dat mensen met creatieve voorstellen komen. Ze moeten het breder zien dan enkel de gewone en voor de hand liggende zaken. Uiteraard moeten ze financieel wel haalbaar zijn.”