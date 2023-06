Heb jij Edmond Van den Houdt uit Zemst gezien?

Edmond is 77 jaar oud en verliet zijn woning in de Tervuursesteenweg in Zemst tussen donderdag 1 juni om 23 uur en vrijdag 2 juni om 5.45 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij is 1,80 meter lang en normaal gebouwd. De man is kalend en heeft medische verzorging nodig. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte fleece, een blauwe jeansbroek, een lichtgrijze sweater, een donkergroene pet en bruine wandelschoenen van het merk Loewe.