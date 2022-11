Half jaar na tragisch ongeval mag Ben (32) met revalidatie starten: “Zijn wonde is eindelijk bijna dicht, de rest is nu aan zijn lichaam zelf”

ZemstBijna exact zes maanden nadat Benjamin De Donder (32) uit Zemst geplet geraakte tussen zijn bestelwagen en aanhangwagen heeft hij maandag zijn ziekenhuisbed in het UZ Brussel mogen inruilen voor een plek in Pellenberg, waar hij met de revalidatie kan starten. “Eindelijk een - enorme - stap in de goede richting”, klinkt het bij zijn vrouw Stefany (31).