Graffitikunstwerk op spoorwegbrug in Eppegem officieel ingehuldigd: “Smaakt naar meer”

“Het resultaat is prachtig”, vertelt Veerle Geerinckx (N-VA), burgemeester van Zemst. “Dat een internationale artiest die een verbondenheid heeft met Zemst hier zijn kunst tentoonstelt, is schitterend.” Smeets groeide op in Elewijt. Het graffitikunstwerk op de spoorwegbrug is het allereerste kunstwerk in de openbare ruimte waarvan de gemeente Zemst zelf opdrachtgever is.