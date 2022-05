Gezocht: ambiancemakers voor Vlaanderen Zingt (en je krijgt er zelfs gratis drank voor)

Wielrennen elites zonder contract Thimo Willems met vertrouwen naar Antwerp Port Epic: “Het wordt alleszins een hectische koers”

Thimo Willems staat voor een druk koersweekend. Zaterdag start hij in het Nederlandse Veenendaal-Veenendaal. Daags nadien zet hij aan in de Antwerp Port Epic. De Zemstenaar kijkt met veel vertrouwen het tweeluik tegemoet. Vorig weekend mocht hij immers de GP Vermarc in Rotselaar op zijn palmares bijschrijven.

11:52