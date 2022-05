Gevolg van corona? Dierenasiel heeft recordaantal van 17 honden op wachtlijst staan en zoekt dringend gastgezinnen

EppegemNormaal zijn het er zes à zeven, maar vandaag heeft het dierenopvangcentrum in Eppegem maar liefst 17 honden op de wachtlijst staan om opgevangen te worden. “Nu mensen na twee jaar opgesloten te hebben gezeten weer meer kunnen doen, willen ze van hun hond af ”, klinkt het bij uitbater Ferry Heikoop. Het asiel is dringend op zoek naar gastgezinnen om te voorkomen dat de wachtlijst nóg langer wordt.

Wie van plan is zijn hond af te staan aan het dierenopvangcentrum in Eppegem zal geduld moeten hebben, want nooit eerder was de wachtlijst voor viervoeters zo lang. “In normale tijden kunnen er in een ‘drukke’ periode al weleens zeven honden op de wachtlijst staan, maar vandaag zijn het er maar liefst zeventien”, puft uitbater Ferry Heikoop. “Vaak gaat het om jonge honden. Dat kan erop wijzen dat mensen de voorbije twee jaar beslisten om een viervoeter in huis te nemen aangezien we door het coronavirus in ons kot moesten blijven. Maar nu we weer buiten mogen, vertonen heel wat jonge honden verlatingsangst. Ze zijn het namelijk niet gewoon om lang alleen te blijven.”

En dus kwamen de voorbije weken bijna drie keer zoveel baasjes dan normaal aankloppen bij Ferry en zijn team. “Om de wachtlijst niet nóg langer te laten worden, zijn we dringend op zoek naar gastgezinnen”, verduidelijkt de uitbater. “Zo’n gastgezinnen vangen tijdelijk een hond op tot er een definitieve adoptant voor gevonden is. Dat kan heel snel zijn, maar het kan evengoed ook enkele weken duren.”

Gedragstherapeut

Concreet worden alle in het opvangcentrum opgevangen honden eerst gescreend. “Onze gedragstherapeut evalueert de viervoeters, terwijl onze wandelaars ons eveneens feedback geven over het gedrag van de dieren”, aldus nog Heikoop. “Op die manier kunnen we een duidelijk beeld van de honden scheppen, waarna ze naar een gastgezin kunnen vertrekken. Zij krijgen ook een uitgebreid verslag mee van de betreffende hond en enkele punten waarop gelet moet worden.”

Quote Vaak gaat het om jonge honden. Dat kan erop wijzen dat mensen de voorbije twee jaar beslisten om een viervoeter in huis te nemen aangezien we door het coronavi­rus in ons kot moesten blijven. Maar nu we weer buiten mogen, vertonen heel wat jonge honden verlatings­angst Ferry Heikoop

Maar wat wordt er van de gastgezinnen zelf verwacht? “De hond moet er blijven tot we een adoptant gevonden hebben”, legt Ferry Heikoop uit. “Dat de hond er tijdelijk kan blijven, is zeer belangrijk. Op die manier komt er in ons opvangcentrum een plaats vrij voor een andere viervoeter. Er mogen ook adoptanten op bezoek komen bij de gastgezinnen om kennis te maken met hun mogelijk toekomstig huisdier. Dat gebeurt uiteraard steeds in overleg met het gastgezin. Vaak is dat ’s avonds of in het weekend. Daarnaast moeten gastgezinnen beseffen dat een asielhond niet altijd zindelijk is. Tot slot moeten ze zich gemakkelijk naar het opvangcentrum in Eppegem of de dierenarts in Vilvoorde kunnen verplaatsen indien de hond op controle moet.”

Inspraak

Gastgezinnen krijgen dan weer mee inspraak bij de mogelijke adoptant. “Dat vinden we meer dan logisch, aangezien de hond wordt opgenomen in het gezin en er een band gesmeed wordt. Voeding, een hondenmand en eventueel andere spullen worden door ons voorzien en als er problemen zijn, kunnen de gastgezinnen op onze hulp of die van onze gedragstherapeut rekenen”, besluit Ferry Heikoop.

Wie interesse heeft, kan mailen naar info@dierenopvangcentrumzemst.be.

