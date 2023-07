Gert (46) stopt na elf jaar met kinderboerderij ‘t Gulderijtje: “Dieren verzorgen is meer dan een voltijdse job”

Fotowed­strijd EXPO1800: Stad Vilvoorde zoekt beelden uit de ‘Twilight Zone’

Stad Vilvoorde daagt ook dit jaar creatievelingen uit om te fotograferen. Onder de noemer EXPO1800 worden de beste foto’s van de jaarlijkse fotowedstrijd tentoongesteld op plekken in verschillende wijken. Wil je deze zomer nog meedoen aan zo’n wedstrijd? Dan moet je op zoek naar de ‘Twilight Zone’ tussen dag en nacht, al dan niet in de Zennestad. Iedereen die in Vilvoorde woont, werkt, studeert, of een andere link heeft met de stad, kan deelnemen.