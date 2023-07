Gert (46) stopt na elf jaar met kinderboerderij ‘t Gulderijtje, buren opgelucht: “Die honderden bijen aan ons zwembad gaan we niet missen”

“Stikstof­ak­koord is schending van de mensenrech­ten en georgani­seerd bedrog”: Verenigde Veehouders en Farmers Defence Force dienen klacht in tegen Vlaamse overheid

De vzw Verenigde Veehouders en Farmers Defence Force Belgium hebben in een brief gericht aan het parket in Antwerpen klacht ingediend tegen de Vlaamse overheid. Reden? Georganiseerd bedrog in het stikstofakkoord. “Gebaseerd op frauduleuze cijfers is dit stikstofdossier niet alleen een schending van de mensenrechten, maar gewoon puur georganiseerd bedrog.” De boeren spreken van een totaal verlies van 1 miljard euro voor de sector.