Groene stroom voor Zomerbar in’t groen: “Ecologi­sche voetafdruk van de zomerbar zo klein mogelijk houden”

Elke donderdag opent de nieuwe Zomerbar in’t groen van Zuiderbad op het domein van Hofstade haar deuren. Welke kleur centraal staat in het concept is geen geheim. De bar is niet enkel gelegen in het groen, maar draait sinds vandaag ook op lokale, groene stroom via energieplatform Bolt.