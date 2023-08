Twintiger staat samen met drie andere jongeren terecht voor resem aan criminele feiten: “Overleven is het enige wat hij kent”

Van openbaar drugsgebruik, een inbraak in een jeugdhuis en geweld op een fuif tot een zware diefstal met geweld. Het lijstje van de beschuldigingen waarvoor een 20-jarige zich moest komen verantwoorden was groot. Het parket vorderde een celstraf van 30 maanden effectief, maar zijn advocate hoopt op een reclasseringstraject: “Zodat we hem de handvaten kunnen geven om nog iets van zijn toekomst te maken”, klonk het.