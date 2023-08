Danscrew brengt wereldti­tel mee naar Vilvoorde: “Ze waren geweldig!”

Bij de UDO World Street Dance Championships in het Britse Blackpool werd dit weekend een Vilvoords feestje gevierd. De elf meisjes van de crew IMAGINATION van de Vilvoordse dansschool viadAnS behaalden na een indrukwekkende routine goud in hun categorie. Ook aan het thuisfront in de Zennestad werd de wedstrijd vol spanning gevolgd. ”Mijn nichtje is wereldkampioen!”