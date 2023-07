Brasserie is nog dicht, dus creëert gemeente picknick­plek op terras GC De Melkerij

Momenteel is de gemeente nog op zoek naar een nieuwe uitbater voor de brasserie van gemeenschapscentrum De Melkerij in Zemst, maar in de tussentijd kan iedereen wel picknicken op het terras. Op bepaalde momenten komt er ook een foodtruck langs.