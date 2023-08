Jongen (21) met autisme leeft helemaal op nadat buren zijn appels komen kopen: “Soms lijkt de hele wereld zuur, maar dít doet zo veel deugd”

Wat begon als een ludieke buurtoproep, is uitgedraaid op een hartverwarmende actie. Tristan, een 21-jarige jongen met autisme, raapt al jaar en dag alle appels op in de tuin van de gezinswoning in Zemst en dat bracht mama Sandra (44) op een idee. In ruil voor een babbeltje en een vrijblijvend centje mochten de omwonenden langskomen om enkele appels mee naar huis te nemen. En al snel leefde Tristan helemaal op door de onverwachte aandacht. “We zijn enorm aangedaan door alle reacties. Een dame stond hier maandag zelfs te huilen, puur door de emoties.”