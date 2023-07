Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zemst vandaag

Ondanks kapotte brug toch veel volk op Kanaalfees­ten: maandag pendelbus voor jaarmarkt, overzet­boot vanaf woensdag of donderdag

De aanloop naar de Kanaalfeesten in Humbeek werd grondig verstoord door de aanvaring van de brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde, maar toch is organisator André Van Laer tevreden over de opkomst op zaterdag en zondag. Maandag legt de gemeente een pendelbus in om mensen vlot naar de jaarmarkt en terug te krijgen. De overzetboot zal ten vroegste woensdag voor het eerst uitvaren.