Gemeente zoekt nieuwe bestemming voor Gildezaal en kosterwoning

Het is via een erfpacht dat de gemeente de Gildezaal en de kosterwoning in de Victor Servranckxstraat in Elewijt in beheer wil geven aan geïnteresseerden. Dat kunnen lokale ondernemers, verenigingen of vzw’s zijn. De gemeente geeft de voorkeur aan projectvoorstellen die een maatschappelijke meerwaarde bieden en die bijdragen aan een versterking van de streekidentiteit. Daarmee wil men de dorpskern van Elewijt nieuw leven inblazen.