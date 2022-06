Gemeente zet uitbater De Melkerij op straat wegens dringende redenen: “Ik ben oneerlijk behandeld”

Het was met een zomerbar dat Billie Bulent (43) in augustus 2020 aan zijn avontuur bij gemeenschapscentrum De Melkerij in Zemst begon. Door het coronavirus was het GC in die periode immers gesloten, waardoor de nieuwe uitbater creatief uit de hoek moest komen. Maar nog geen twee jaar later is zijn avontuur al afgelopen. De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) – dat bestaat uit de 27 gemeenteraadsleden – heeft namelijk beslist dat de samenwerking met Billie stopt. Dertien jaar vroeger dan gepland, want hij had een overeenkomst voor vijftien jaar. Het waren de vijftien leden van de Zemstse meerderheid die voor de stopzetting van de samenwerking stemden. Het vervroegde einde van de overeenkomst is een gevolg van ‘dringende redenen’.