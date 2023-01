Gemeente wenst inwoners zondag ‘Gelukkig Nieuwjaar’ met receptie én nieuwjaarsduik

In 2020, net voor het coronavirus ons land bereikte, organiseerde het Zemstse schepencollege voor het eerst een nieuwjaarsduik in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. 101 Zemstenaren doken toen het koude water in. Een succes vond het schepencollege, en dus werd beslist om van de nieuwjaarsduik een traditie te maken. In 2021 en 2022 moest de tweede editie echter telkens uitgesteld worden door de pandemie, maar nu zondag is het wel opnieuw prijs. Decor is opnieuw het strand in het domein Sport Vlaanderen. Daar worden de inwoners vanaf 11.30 uur verwelkomd met een gratis bonnetje dat ze kunnen inruilen voor een drankje op de nieuwjaarsreceptie.