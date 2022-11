Gemeente vindt opvangplaats voor 95 kindjes die opgevangen werden bij Zemstse Mippie en Moppievestigingen

Door de schorsing van de Mippie en Moppievestigingen in Hofstade, Zemst en Weerde moesten de ouders van 95 kindjes inderhaast op zoek naar een andere opvangplek. Ze kregen daarbij de hulp van de gemeente. “Gezien de huidige bezetting van opvangvoorzieningen in en rond Zemst was dit geen eenvoudige klus”, zegt schepen voor Kinderopvang Kathleen Goovaerts (N-VA). “Maar dankzij de inzet van onze medewerkers en de hulp van andere kinderdagverblijven en opvanginitiatieven kunnen we de bijna honderd kinderen een alternatief bieden. Crèches die nog over extra ruimte beschikten, maar nog geen vergunning noch subsidies voor de opvang van extra kindjes hadden, zijn nu bereid om tijdelijk de gedupeerden op te vangen.”

De Waterleest

Zo krijgen 78 kinderen een nieuwe opvangplaats in Zemst aangeboden en 17 anderen buiten Zemst, waaronder Machelen en Vilvoorde. De voorstellen worden aan de ouders voorgelegd. Zij kunnen zelf kiezen of ze hierop ingaan of niet. Opvallend: ook in gemeenteschool De Waterleest in Eppegem zullen dertien kindjes opgevangen worden. Het gaat om de kindjes die kort na Nieuwjaar zouden instappen in de scholen. “De Waterleest is hier niet toe verplicht, dus we zijn directeur Geert Fransoo zeer dankbaar voor dit aanbod”, zegt waarnemend burgemeester Greta Lauwers (VLAM Zemst). De gemeente zal er zelf een begeleider inzetten.