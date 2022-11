Gemeente ondersteunt verenigingen bij organisatie speciaal sociocultureel project

De focusgroep Cultuur geeft bij iedere aanvraag advies aan het schepencollege over de toekenning van de subsidie. Die geldt voor projecten die uitzonderlijk, vernieuwend, gemeenschapsvormend of experimenteel zijn en die de gewone werking van de vereniging overschrijden. Zo heeft toneelvereniging K.K. Streven een eenmalige projectsubsidie van 645 euro gekregen voor de jubileumvoorstelling Brassed Off. De vereniging doet dat in samenwerking met de Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst Eppegem. De subsidie geldt voor de opvoeringen van het toneelspektakel in GC De Melkerij komend weekend.