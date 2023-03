Geboortebos in één klap 220 bomen rijker

De gemeente geeft ouders van een geboren of geadopteerd kindje de kans om geboortebomen in het geboortebos en/of in hun eigen tuin aan te planten. In totaal reserveerden 43 ouders een geboorteboom in het bos en een sierappelboom in hun eigen tuin. 12 andere ouders kozen alleen voor het geboortebos en nog eens 8 anderen voor een sierappelboom in hun eigen tuin.