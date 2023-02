Fietsersbond eist kordate acties om jaagpad langs Zenne waar I.K. (25) in water belandde veiliger te maken: “Gevallen fietsers moesten er op handen en voeten omhoog kruipen”

Steenokkerzeel Morgen tweede denkavond rond projectop­roep #182030

In gemeenschapscentrum De Corren in Steenokkerzeel vindt woensdagavond de tweede denkavond rond de projectoproep #182030 plaats. Inwoners, leden van verenigingen, organisatie en bedrijven kunnen er mee bouwen aan de toekomst van Steenokkerzeel. Het doel is van Steenokkerzeel een gemeente te maken waar het ondanks de klimaatdoelstellingen goed wonen en werken blijft.