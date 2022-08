Extra hondenpoepvuilbakjes geplaatst na rondvraag bij inwoners

159 voorstellen voor bijkomende locaties voor hondenpoepvuilbakjes: dat was in januari het resultaat van een rondvraag bij de inwoners van Zemst. Om de overlast van hondenpoep aan te pakken, besliste de gemeente immers om zes nieuwe vuilnisbakken te plaatsen. De locaties mochten door de inwoners bepaald worden. Van de 159 voorstellen werden er uiteindelijk 15 weerhouden, waarna via een stemmingsronde zes definitieve locaties gekozen moesten worden. De zes plaatsen met de meeste stemmen kregen recent dan ook een hondenpoepvuilnisbakje.