Emilie (20) neemt deel aan Miss België: “Kinderdroom, maar ook ode aan overleden mama”

“Ik heb er altijd al van gedroomd om deel te nemen aan missverkiezingen en het was mijn mama die me aanspoorde om me voor Miss België in te schrijven”, vertelt de 20-jarige Emilie uit Elewijt. “Maar in november vorig jaar verloor ze de strijd tegen pancreaskanker. Het is dan ook voor haar dat ik voluit voor het kroontje wil gaan. We hadden een prachtige band samen, dus ik beschouw mijn deelname als een ode aan haar.”