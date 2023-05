Eigenaar begint ondanks schorsing vergunning toch aan sloop villa ‘Vaeck’ in Zemst, politie legt werken stil

“Hier wordt met mensenle­vens gespeeld”: bedrijf laat werknemers onbe­schermd zonnepane­len plaatsen op asbestdak, buurt betreurt late reactie van politie

Jan Geudens (52) overwon zelf ‘asbestkanker’ en wist niet wat hij zag, toen hij twee werknemers van een bedrijf onbeschermd op een dak vol asbest zonnepanelen zag installeren. Samen met enkele buren van de woning in de Bormstraat in Tisselt (Willebroek) sloeg hij alarm. “De politie liet zich met een kluitje in het riet sturen. Pikant detail: eens de panelen zijn geplaatst, mogen ze volgens de wet niet meer verwijderd worden”, kaart Geudens aan. “Er is een groot probleem in onze sector”, reageert Dirk Van Evercooren namens de organisatie voor duurzame energie in Vlaanderen.